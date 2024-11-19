منتخب الإمارات يمطر شباك قطر بخماسية نظيفة في تصفيات المونديال

سحق منتخب الإمارات نظيره القطري بخماسية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من منتخب الإمارات، وتألقا من البرازيلي المجنس فابيو ليما، الذي أحرز 4 أهداف (سوبر هاتريك).

هزيمة تاريخية لمنتخب قطر من الإمارات

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الإمارات على قطر بثلاثة أهداف دون رد، سجلها فابيو ليما في الدقائق: (4 و45 من ركلة جزاء، و45+5).

وفي الشوط الثاني، أحرز فابيو ليما الهدف الرابع في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يختتم يحيى الغساني الخماسية في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، تلقى منتخب قطر أكبر خسارة رسمية له على الإطلاق، وذلك في جميع المسابقات والبطولات عبر تاريخه، حيث لم يسبق لأي منتخب هزيمة العنابي بخماسية نظيفة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب الإمارات إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند 7 نقاط في المرتبة الرابعة، مما يضعه في موقف صعب في المنافسة على التأهل المباشر.