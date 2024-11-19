قصور الثقافة تقدم "هجرة الماء" بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرض مسرح الطفل "هجرة الماء" في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، "دورة الفنان الراحل جلال الشرقاوي"، بحضور نخبة من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم.

العرض المسرحي تأليف هاني قدري، ومن إخراج مصطفى فجل، وتدور أحداثه حول اجتماع مصادر المياه في العالم واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وإهدارها، فتقرر هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض بدون مياه!

"هجرة الماء" بطولة مجموعة من مواهب مركز طنطا الثقافي، وهم: محمود القناوي، أحمد سمير، فريدة الملاح، شروق قاسم، عبد الرحمن كارم، هويدا محمود، حنين أيمن، كنزي تامر، شريهان سامي، روفيدا ياسر، هبة هاني، چنى عمرو، سامي محمد، محمد أشرف، چنى حسن، تغريدة تجمد، محمد فوزي، عمر عابد، أسيل محمد، يوسف كارم، أيسل عواد، وبدر سعيد، غناء: رودينا السيد، نورين محمد، فريدة محمد، علا طارق، ملك عبد المجيد، ديكور آية سعد ووليد فرحات، ديجيتال ديكور إبراهيم أبو بكر، تنفيذ ملابس بسمة صابر، أشعار محمود القناوي، تصميم استعراضات عمر صالح، ألحان عبد الله رجال، مساعدا إخراج محمود القناوي وأحمد سمير.

العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويشارك به عدد من العروض المسرحية من ٣٥ دولة عربية وأجنبية، يدير المهرجان د. إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن المقرر أن تختتم فعالياته مساء غد الأربعاء.



