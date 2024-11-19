أشرف عبد الباقي يشارك الجمهور البرومو الدعائي لفيلم "مين يصدق"

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي،عن ميعاد طرح فيلم "مين يصدق"، بدور العرض السينمائي يوم 27 نوفمبر الجاري، من إخراج ابنته زينة عبد الباقي.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا يدعم ابنته زينة مخرجة العمل، بالتريلر الرسمي للفيلم.

منشور الفنان أشرف عبد الباقي

وعلق الفنان أشرف عبد الباقي علي الإعلان الدعائي للفيلم "الدنيا مش دايمًا هتديك اللي انت عايزه، مين يصدق إن كدبة هتقلب حياتهم كلها، فيلم مين يصدق بجميع دور العرض يوم 27/11".

حضر الفنان أشرف عبد الباقي عرض فيلم "مين يصدق"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

شارك الفنان أشرف عبد الباقي ابنته المخرجة زينة عبدالباقي عرض الفيلم، وعدد كبير من نجوم الفن الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، محمود حميدة، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول.