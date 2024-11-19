وزير البترول يبحث مع شركة "آي بي آر" خطط تطوير الحقول المتقادمة

التقى المهندس كريم بدوى مع وفد شركة "آي بى آر"، برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة، لبحث موقف أعمال الشركة وأنشطتها في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول المتقادمة .

خلال اللقاء ، أوضح بدوى أنه تم بحث سبل توسع الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف من خلال المناقصة العالمية التي تم طرحها هذا العام ، والتي تشمل ١٢ منطقة جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل ، بالإضافة إلى بحث سبل استفادة الشركة من مجموعة الفرص الاستثمارية الإضافية التي تم الإعلان عنها في مجال البحث والاستكشاف وتطوير الحقول في المناطق المفتوحة من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

واستعرض الدكتور محمود دبوس موقف أعمال الشركة في برامج الحفر والتطوير في مناطق امتيازها بأبورواش وبنى سويف والفيوم ، من خلال تطبيق الأساليب الفنية الحديثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية ومعدلات الإنتاج ، كما استعرض مشروعات خفض الانبعاثات واستخدام الغاز بديلًا للسولار والمازوت في مولدات الكهرباء، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسينه .

حضر اللقاء المهندس إيهاب رجائي وكيل اول وزارة البترول للإنتاج والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج .