الزمالك يفوز على سبورتنج في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 30 - 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 - 14 وفي الشوط الثاني، نجح الزمالك في السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30 - 28

يتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".