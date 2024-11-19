ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يفوز على سبورتنج في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد

فريق كرة اليد
فريق كرة اليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 30 - 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين.

 انتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 - 14 وفي الشوط الثاني، نجح الزمالك في السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30 - 28 

يتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".

كرة اليد سبورتنج نادي الزمالك الجولة الرابعة كرة اليد بنادي الزمالك