منتخب العراق يعود للديار بفوز على عمان في تصفيات آسيا

حقق منتخب العراق فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب عمان بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

قدم منتخب العراق أداء قويًا طوال المباراة، حيث سيطر على مجريات اللعب وأظهر رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

منتخب العراق يعود إلى سكة الانتصارات

في المقابل، فشل منتخب عمان في تقديم المستوى المطلوب، ولم يتمكن من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس العراقي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف الأمين في الدقيقة 36 من الشوط الأول، ليهدي منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

بهذا الفوز، عاد منتخب العراق إلى سكة الانتصارات في التصفيات الآسيوية، بعدما خسر من كوريا الجنوبية، وتعادل مع الأردن.

بتلك النتيجة، ارتقى منتخب العراق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند 6 نقاط في المركز الرابع.