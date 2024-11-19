القومي للترجمة يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب بأحدث إصداراته

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، غدًا الأربعاء ٢٠ نوفمبر وتستمر حتى السبت ٣٠ نوفمبر تحت شعار "العالم في كتاب".

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من إصداراته ومنها: "سفر دانيال"، "ثلاثون مليون كلمة.. بناء مخ الطفل"، "المسلمون في أمريكا: لمحة تاريخية"، "سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان"، "الأسطورة البدوية"، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"، لورنس في شبه الجزيرة العربية".

كما يشارك المركز: "فلسفة البلاغة"، "المتفرد رؤية مختلفة للتوحد"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "علم النفس الاجتماعي: الأسس" "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي (القرن ١٩)"، "الدوي الإعلامي"، "حول العدالة على كوكبنا"، "المغول والعالم الإسلامى"، "تاريخ العبودية"، "مصالح مقدسة"، وغيرها من أهم الترجمات التي صدرت عن المركز القومي للترجمة.



