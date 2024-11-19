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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القومي للترجمة يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب بأحدث إصداراته

المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة بمعرض الكتاب بالكويت
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تنطلق فعاليات الدورة السابعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، غدًا الأربعاء ٢٠ نوفمبر وتستمر حتى السبت ٣٠ نوفمبر تحت شعار "العالم في كتاب".

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من إصداراته ومنها: "سفر دانيال"، "ثلاثون مليون كلمة.. بناء مخ الطفل"، "المسلمون في أمريكا: لمحة تاريخية"، "سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان"، "الأسطورة البدوية"، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"، لورنس في شبه الجزيرة العربية".

كما يشارك المركز:  "فلسفة البلاغة"، "المتفرد رؤية مختلفة للتوحد"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "علم النفس الاجتماعي: الأسس" "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي (القرن ١٩)"، "الدوي الإعلامي"، "حول العدالة على كوكبنا"، "المغول والعالم الإسلامى"، "تاريخ العبودية"، "مصالح مقدسة"، وغيرها من أهم الترجمات التي صدرت عن المركز القومي للترجمة.

قد تكون صورة ‏‏محل بيع صحف‏ و‏نص‏‏


 

قد تكون صورة ‏‏‏كتاب‏، و‏محل بيع صحف‏‏ و‏نص‏‏
الدورة السابعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب العالم في كتاب المركز القومي للترجمة ثلاثون مليون كلمة فلسفة البلاغة