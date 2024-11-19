الصين تحذر أمريكا: هذه هي خطوطنا الحمراء الأربعة

قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ أربعة خطوط حمراء للولايات المتحدة خلال لقائه مع الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي في بيرو.

وذكرموقع “NTD” أن الاثنين اتفقا، من بين أمور أخرى، على أن مسؤولية السيطرة على الأسلحة النووية يجب أن تظل في أيدي البشر وألا يتم تسليمها إلى الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جين بينغ أن الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وأن أي دعم أميركي لانفصال الجزيرة يشكل تجاوزا لخط أحمر وانتهاكا مباشرا لسيادتها.

وذكر الرئيس الصيني أيضًا أنه يتعين على الولايات المتحدة تجنب انتقاد السياسة الداخلية للصين والتدخل فيها بشأن القضايا الحساسة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح شي جين بينغ أن الصين تعارض بشدة أي محاولة لتقويض أساليب الحكم لديها أو التدخل في الأنظمة السياسية والاجتماعية المستخدمة فيها، إلى جانب الإضرار بخططها التنموية الاستراتيجية.

وشدد بشكل لا لبس فيه على أن سيادتها وأمنها ومصالحها الاقتصادية الأساسية ليست قابلة للتفاوض، وذكر أن هذا شرط ضروري للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة.

وقال بايدن لشي جين بينغ: “لا يمكن لبلدينا أن ينزلقا إلى تصادم بسبب هذه المنافسة، أعتقد أننا أثبتنا أنه من الممكن إدارة هذا النوع من العلاقات"، مضيفا أن المنافسة الاستراتيجية بين القوتين العظميين لا ينبغي أن تتصاعد إلى حرب".