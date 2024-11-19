مدرسة الشهيد "ياسر جنينة" بالقاهرة تنظم فعالية "لا للتنمر"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 08:11 م

نظمت مدرسة الشهيد رائد ياسر جنينة الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة،اليوم فعالية لمحاربة التنمر وتوعية طلاب المدرسة بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها.

وقامت إدارة المدرسة تحت إشراف منى أنور مديرة المدرسة، ونرمين طه مشرفة رياض الأطفال، وأسرة رياض الأطفال، بتقديم عرض كرتوني للأطفال يتحدث عن التنمر ، وتبادل الأطفال الورود وبعض الأنشطة المصنوعة بأناملهم الصغيرة للتعبير عن الحب .

رفع الأطفال لافتات مدون عليها عبارات "لا تتنمر " ، "كن لطيفا لا تتنمر "، "أنا ضد التنمر" ، "لا تبادر بالشجار صديقك أخوك "، "كن صديقا جيدا ".

كما أحتوى العرض على أغاني خاصة بالأطفال تحثهم على محبة الأصدقاء وعدم التنمر .

واستعرض القائمون على تنفيذ الفعالية في كلماتهم أهمية محبة الأخرين ،وتقبل اختلافاتنا ،وتميزنا عن بعضنا البعض .

شارك في إعداد قصة العرض الكرتوني "شيماء عماد الصحفية بالبوابة نيوز ، مروة عبد اللطيف فويس أوفر" .

مصطفى

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