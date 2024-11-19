وفد الكنيسة الإنجيلية بالولايات المتحدة يزور مدارس السنودس بمصر لتعزيز التعاون المشترك

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، وفدًا رفيع المستوى من كنائس APC وECO بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تهدف إلى التعرف على أنشطة مدارس السنودس وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التعليمي بين البلدين.
شملت الزيارة جولة تفقدية للتعرف على مدارس السنودس، واطلعوا على الأنشطة التعليمية والبرامج المتميزة التي تقدمها مدارس سنودس النيل الإنجيلي، ودورها في دعم العملية التعليمية وتنمية القيم المجتمعية لدى الطلاب، كما قاموا بزيارة قسم ذوي الهمم، حيث أبدى الوفد إعجابهم الكبير بالوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام الملحوظ بهذه الفئة، مشيدين بالجهود المبذولة لدمجهم وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية والتربوية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مديرة احدي المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية ، والدكتورة منى مكرم الله، مديرة احدي المدارس الإنجيلية .
كما ضم الوفد الأمريكي Rev. Dr. Dana Allin وRev. Dr. D. Dean Weaver وRev. Nate Dreesmann وRev. Michael Davis، الذين أشادوا بمستوى التعليم والرؤية المتبعة في مدارس سنودس النيل الإنجيلي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل المشترك في المجالات التعليمية بين البلدين.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز الشراكات الدولية وبناء جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز تطلعات الجانبين نحو تطوير التعليم وتعميق العلاقات الثنائية.