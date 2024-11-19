فينيسيوس: لن أصمت على العنصرية والمعركة ليست فردية

أكد فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، عزمه على مواصلة نضاله ضد العنصرية التي يتعرض لها بشكل مستمر في الملاعب الإسبانية.

وقال فينيسيوس للتليفزيون البرازيلي: “لقد عانيت كثيرًا من العنصرية في إسبانيا، ولكنني لن أسكت وسأواصل الكفاح ضد هذه الظاهرة المقيتة”.

تصريحات فينيسيوس جونيور

وأضاف: “لقد نجحنا في وضع بعض الأشخاص وراء القضبان بسبب جرائمهم العنصرية، وهذا يمنحنا الأمل في مستقبل أفضل”.

وأشار نجم ريال مدريد إلى أهمية التكاتف لمحاربة العنصرية، مؤكدًا أن هذه المعركة ليست فردية بل جماعية،

ولفت فينيسيوس: “يجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لمحاربة العنصرية، سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو جماهير. نحن معًا في هذه المعركة”.

وأكد فينيسيوس على أهمية دوره كقدوة للشباب، قائلًا: “أعرف مدى تأثيري على الشباب، وأشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم. لذلك، أريد أن أكون مثالًا لهم في الكفاح ضد الظلم والعنصرية”.

وشدد فينيسيوس جونيور على أنه لن يستسلم أمام حملات التشويه والهجوم التي يتعرض لها، معبرًا: “لقد اعتدت على الضغوط منذ صغري، ولن أتوقف عن القتال من أجل تحقيق أحلامي”.

وكان فينيسيوس جونيور خسر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 منذ أيام قليلة، لصالح الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.