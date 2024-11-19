اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 589 عزبة في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة، وسيتم إعتمادها بنهاية العام الجارى، ليصبح ذلك من أهم ثمار التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وجاء هذا خلال تصريحات أدلاها المحافظ ، عقب لقاء عقده اليوم مع الدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس محمد عوض مساعد رئيس الهيئة و بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والدكتور سعيد حسانين استشارى الهيئة.

و أشار "محافظ دمياط " خلال تصريحاته، إلى أنه تم الانتهاء من الاعداد بشكل كامل لعدد ٥٨٩ عزبة مدرجة ببيان وزارة التنمية المحلية لعام ٢٠١٨ ، و ٤١٦ عزبة تم استحداثها ببيان الوزارة لعام ٢٠٢٣، مؤكدًا أن تلك الجهود تساهم وبشكل كبير وفعال لدعم ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا أن لقاء اليوم ، تضمن متابعة موقف تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى التابعة لمراكز دمياط وكفر سعد والزرقا المدرجين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري باجمالى ٤٩ قرية، حيث أوضح أن العمل يتم وفقًا لثلاث مراحل، وأيضًا موقف إعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن المحافظة بما يتوافق مع المتطلبات والرؤى المستقبلية، و ذلك للمساهمة فى تحقيق الانضباط والتنمية العمرانية.

وصرح "المحافظ " أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة والهيئة، موجهًا الشكر إلى الهيئة برئاسة الدكتورة مها فهيم، على هذه الجهود، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التواصل لدعم ملفات العمل المشترك و أيضًا دعم محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

فيما وقد صرح الدكتور عمرو حنفى المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط،، أن هناك خطوات حثيثة بهذا الملف، بفضل تكاتف الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتى أثمرت عن إعداد الاحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنسبة ١٠٠%، علاوة على ما يجرى تنفيذه من تحديث للمخططات الاستراتيجية فى إطار منهجية محددة بشكل يتواكب مع المقومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، والمتغيرات التى طرأت خلال الفترة الماضية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية لمحافظة دمياط، ووفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .