سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد دعم السلام وتعزيز التعاون مع مصر

رحب سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي، بالحضور في الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، معبراً عن تقديره لحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري، والسفراء، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والضيوف الذين شاركوا في المناسبة.

أكد السفير العماني في كلمته أن سلطنة عمان تحتفل بهذا اليوم العظيم لتستذكر الإنجازات التي حققتها على مرّ تاريخها، وخاصة منذ انطلاق النهضة العمانية في عام 1970 بقيادة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، والتي استكملها اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله. وأضاف: "من دواعي فخرنا أن نستذكر في هذه الذكرى الوطنية الخالدة الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مختلف المجالات، ونعبر عن فخرنا بمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق".

وأشار السفير إلى أن سلطنة عمان تتبنى سياسة خارجية قائمة على الحوار والتسامح، مشيراً إلى أن عمان تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل وقف التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وحث الأطراف كافة على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز مبادئ السلام والعدالة.

كما جدد السفير موقف سلطنة عمان الثابت في دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالعلاقات العمانية-المصرية، أكد السفير أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة بنسبة 31% في عام 2023، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، ومنها اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

كما تحدث السفير عن رؤية سلطنة عمان 2040، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير الموارد البشرية والتكنولوجية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى اهتمام عمان بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وفي ختام كلمته، أكد السفير على أن سلطنة عمان ستستمر في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار العالمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية العميقة بين عمان ومصر، التي تمتد إلى أكثر من 3500 عام.