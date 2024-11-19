السفير صلاح حليمة: العلاقات المصرية الإفريقية متنامية وتضرب بجذورها عبر التاريخ

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية متنامية على جميع المحاور، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد في إطار الإتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الفرعية.

وأضاف “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية الأفريقية متنامية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وخاصة العلاقات الثنائية مع تنزانيا، وخصوصًا في فترة الرئيس عبدالناصر، وامتدت هذه العلاقات لتشمل كافة المجالات، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى تنزانيا، وتعد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية نموذج يحتذى به.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إلى أن هناك محور أمني في التعاون العسكري بين مصر والدول الأفريقية، وهناك محور سياسي يتعلق بمشاورات وتنسيق وتوحيد الرؤى تجاه العلاقات السياسية ومواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه القارة، مؤكدًا أن هناك تنامي في المحور الاقتصادي وتعاظم في العلاقات الاستثمارية فيما يتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتنشيط منطقة التجارة الحرة.

