جوميز يعقد جلسة مع "مجدي" لترتيب البرنامج التدريبي استعدادًا للمصري

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.