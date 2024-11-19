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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شلبي يكتفي بالجيمانيزيوم استعدادًا للمصري في الدوري

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
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اكتفى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأدى شلبي بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

البرتغالي جوزيه جوميز مصطفى شلبى صالة الجيمانيزيوم إجهاد عضلي الدوري الممتاز القلعة البيضاء