مصطفى شلبي يكتفي بالجيمانيزيوم استعدادًا للمصري في الدوري

اكتفى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى شلبي بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.