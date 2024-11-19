لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات تواصل أعمالها في الدقهلية

واصلت اعمال لجان وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، أعمال المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه بالتنسيق مع الادارة العامة للمركبات و ادارة الصحه والسلامه المهنيه.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظه والشركة.

وقال "مرزوق" ان محافظة الدقهلية رائده في مجال تنفيذ البنية التحتية منظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف "مرزوق" أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة .

وقامت لجنة التفتيش المفاجىء بمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع تدوير المخلفات بسندوب لبيان مدى التزام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو لضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير والمعالجة لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلديه.

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