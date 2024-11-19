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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستعد للمصري فى الدوري الممتاز

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام جوميز بمنح التعليمات الفنية لكل لاعب والدور المطلوب منه في أرض الملعب، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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