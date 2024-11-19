حبس عصابة سرقة المساكن في السلام

قررت نيابة السلام، حبس عصابة سرقة المساكن، بأسلوب كسر الأبواب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام تضمن ورود بلاغات من الأهالي، أفادت بتعرض مساكنهم لسرقات على يد مجهولين، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وضبط المتهمين.

وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على عصابة مكونة من شخصين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة السلام ثان وعثر بحوزتهما على ثلاجة مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وتبين أنه مالك مخزن خردة، له معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.