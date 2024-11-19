ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة المساكن في السلام

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة السلام، حبس عصابة سرقة المساكن، بأسلوب كسر الأبواب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام تضمن ورود بلاغات من الأهالي، أفادت بتعرض مساكنهم لسرقات على يد مجهولين، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وضبط المتهمين.

وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على عصابة مكونة من شخصين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن  بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة السلام ثان وعثر بحوزتهما على ثلاجة مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وتبين أنه مالك مخزن خردة، له معلومات جنائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية القبض علي عصابة ة قسم شرطة السلام