تدريبات علاجية وتأهيلية لمحمد شحاتة في الزمالك

خاض محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء عصر اليوم في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

ويؤدي محمد شحاتة تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، والتي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.