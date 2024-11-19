مصطفى خليل: جهود تطوير المناطق الأثرية عزز مكانة مصر كوجهة سياحية

قال الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة السابق، إنّ جهود تطوير المناطق الأثرية ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل المجهودات المبذولة طيلة الـ11 عاما الماضية محمودة لتنمية صناعة السياحة المصرية، ولكن، لتحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة نصب أعينها، وهو تحقيق 30 مليارات دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة يجب الاستفادة من كل الموارد الممكنة.

وتابع: «الموارد هي تنمية قطاع الطيران، فالطيران المحلي لابد أن يساهم في نقل الحركة السياحية بشكل ملموس، ولابد من تدريب وتنمية الكوادر وكل المتعامل مع السائح بشكل ملموس لرفع قيمة المنتج السياحي المصري».

وأوضح: «لابد من عرض المنتجات المصرية الزراعية والصناعية على السياح بشكل جيد كونها منتجات مصرية أصيلة، كما يجب تعظيم تجربة السائح، ومن ثم نستطيع زيادة الموارد الخاصة بصناعة السياحة بما ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات من العملات الأجنبية».

