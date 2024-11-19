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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«إكسترا نيوز»: إنجازات ملموسة في القطاع السياحي خلال 11 عامًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الحادية عشرة الماضية إنجازات ملموسة في القطاع السياحي، باعتباره من القطاعات الحيوية وواحدا من أسرع الصناعات نموا في العالم ومصدرا مهما للنقد الأجنبي.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «إنجازات ملموسة في القطاع السياحي خلال 11 عاما»، وتحقيقا لمفاهيم التنمية المستدامة، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتنمية السياحة، ولتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل، تم تطوير البنية التحتية السياحية لاستقبال المزيد من الزوار بما في ذلك، بناء الفنادق والمنتجعات السياحية.

كما شهدت مصر تنظيم فعاليات سياحية وثقافية، لجذب السياح، وتعريفهم بالتراث الثقافي والتاريخي للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على حماية وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية، وتعزيز التوعية بأهميتها من خلال البرامج التثقيفية والتوجيهية.

وجرى تطوير خدمات الإرشاد السياحي، وتدريب الموظفين في هذا المجال، لتقديم تجارب سياحية عالية الجودة، كما طورت مصر البنية التشريعية وصدر العديد من القوانين المحفزة للاستثمار ولجذب المستثمرين للعمل في القطاع، في ظل قدم القوانين السياحية التي تتناسب مع طبيعة السياحة المتطورة.

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