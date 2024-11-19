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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر أمام بتسوانا في ختام مباريات المجموعة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلال مباراته المقامة حاليا أمام منتخب بتسوانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها المغرب 2025، والتي حسم منتخبنا القومي تذكرة التأهل قبل نهاية التصفيات بجولتين محتلاً قمة مجموعته .

وتواجد بالمباراة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم .
وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

وكان منتخب الفراعنة قد حسم بطاقة الصعود لنهائيات الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 ، وذلك بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وزير الرياضة منتخب مصر بتسوانا الدكتور أشرف صبحى كأس الأمم الإفريقية