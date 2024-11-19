حبس عاطل في سرقة بطاقات الائتمان بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل متهم بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة حيث تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان وعلى ما بها من مبالغ مالية.



وتم ضبط المتهم وبحوزته 5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.