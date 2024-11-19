محافظ الدقهلية: إزالة كل الإعلانات غير المرخصة وموقف جديد خارج الكتلة السكنية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إزالة كل الإعلانات غير المُرخصة والتي تسيء للمظهر العام في بعض المناطق، في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ترخيص تلك الإعلانات ووضعها بشكل جمالي وتصميم موحد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والاعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وكلٍ من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي وايهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 صحفيا و إعلاميا من ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.

وأوضح "مرزوق" ان المحافظة قامت بتدبير قطعة أرض بمنطقة خارج المدينة لإقامة موقف حضاري بطاقة استيعابية 500 سيارة لنقل المواقف غير الرسمية من داخل مدينة المنصورة والتي تسبب ازدحاما وتكدسا مروريا، كما جرى إنشاء موقف "دكرنس" الجديد خارج المدينة ونقل كافة المواقف غير الرسمية إليه.