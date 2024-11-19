رئيس جامعة المنوفية يثمن جهود المساهمة فى حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية برؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بمعهد الكبد القومى بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، والدكتور أسامه حجازي عميد المعهد، والدكتور هانى عبدالمجيد وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايمان عبدالسميع وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عطيه المدير التنفيذي للمستشفى، وذلك خلال زيارته التفقدية للمعهد.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتوجيه التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى المعهد بمناسبة حصول معهد الكبد القومي على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصول مستشفى معهد الكبد القومي على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، معربا عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز الكبير ليضاف إلى نجاحات معهد الكبد القومى النقطة المضيئة على قائمة القطاع الطبى والمعاهد والمراكز الطبية المتخصصة فى علاج أمراض الكبد وزراعة الكبد على المستوى المحلى والدولى، مشيراً إلى أن مستشفى الكبد تعد الأولى من بين المستشفيات الجامعية التى حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR وذلك فى إطار خطة جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد لجميع المستشفيات الجامعية، وسعيها الدائم لتحقيق هذه الخطوة الهامة لتأهيل المستشفيات الجامعية للمشاركة الفعالة في منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه لتطوير المنشآت الطبية وتطبيق معايير الجودة لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى المحلى والدولى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

هذا ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز مثمنا كافة الجهود التى تمت للحصول على الاعتماد خاصة وأن المعهد يضم نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين فى علاج وجراحات وزراعة الكبد وجميع التخصصات المرتبطة بأمراض الكبد بالإضافة إلى أحدث الأجهزة التشخيصية والأشعة واستيعابه لأعداد المترددين يوميا على المعهد مما ساهم فى حصول المستشفى على الاعتماد، مضيفا أن دور المعهد الأكاديمى ومنحه الدرجات العلمية فى تخصصات أمراض الكبد والجهاز الهضمى لا يقل أهمية عن دور المستشفى، لافتا إلى أهمية تطوير البحث العلمى الذى يستهدف تقديم أحدث الطرق العلاجية، ونظرا لأهمية هذا الدور الأكاديمي أكد رئيس الجامعة أنه سيتم فتح باب التدريب بالمعهد لطلاب كليات الطب والتمريض من جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، والاستفادة من إمكانيات المعهد سواء على مستوى المنشآت والمعامل والقاعات التدريسية، وعلى مستوى النواحى التعليمية والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور أسامه حجازى عميد معهد الكبد القومى الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لجميع احتياجات المعهد، ومجهوده لمساعدة المعهد للحصول على الاعتماد، وقدم درعا تذكاريا لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ولأمين عام الجامعة، كما أهدى درع تذكارى للدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق لمجهوداته وتعاونه لتحقيق هذه الخطوة الهامة فى تاريخ المعهد.