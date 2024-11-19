"دير المحرق" بأسيوط يعلن مواعيد استقبال زواره خلال فترة صوم الميلاد

أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام "المحرق" بمحافظة أسيوط، أنه سيتم غلق أبواب الدير أمام الزيارات سواء للافراد أوالرحلات، أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد، بينما تفتح الأبواب للزيارات للأقباط أيام الجمعة والسبت والأحد.

يبدأ صوم الميلاد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2024 في 25 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة 43 يومًا، لينتهي في 6 يناير 2025، الذي يصادف ليلة عيد الميلاد المجيد في التقويم الشرقي.

ويعتبر صوم الميلاد، من أبرز الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية، حيث يسبق عيد ميلاد المسيح، يهدف الصوم إلى التحضير الروحي والبدني لاستقبال العيد، ويتضمن الامتناع عن الأطعمة ذات الأصل الحيواني، ما عدا الأسماك والتي تسمح به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يُسمح بتناول الأسماك في كل طيله الصوم ماعدا الجمعة والأربعاء، بينما يُمنع تناول اللحوم والألبان طوال أيام الصوم.

يختلف موعد صوم الميلاد بين الكنيسة القبطية وبعض الكنائس الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية التي تتبع التقويم الغربي، ما يؤدي إلى تفاوت موعد الاحتفال بعيد الميلاد بين الطوائف.