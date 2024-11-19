محافظ دمياط يدشن مبادرة الكليات المجتمعية

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، الندوة التعريفية بمبادرة هيئة فولبرايت للكليات المجتمعية للعام الأكاديمي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وجاءت الندوة بحضور عدد من طلاب جامعتى دمياط وحورس، والقت "نائب محافظ دمياط" كلمة خلال الندوة نقلت خلالها تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، كما أعربت عن سعادتها بهذه الشراكة المتميزة بين المحافظة وهيئة فولبرايت والتى تحقق دعم الشباب من الطلاب والخريجين والمهنيين و تنمية مهاراتهم وتدريبهم على الاستفادة من المنح التى تقدمها الهيئة ،حيث أكدت أن ذلك يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة ورؤيتها نحو تعزيز إستراتيجيات وايمانها بأهمية الاستثمار الجاد فى الشباب وتأهيلهم بالمجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية..

وأكدت "نائب محافظ دمياط" أن شراكة المحافظة وهيئة فولبرايت تُعد من أهم الشراكات المتميزة التى تحققها دمياط مع المنظمات الدولية، حيث لفتت أن هيئة فولبرايت من أهم برامج التبادل الثقافى بين مصر الولايات المتحدة الأمريكية ، و أعربت عن سعادتها بمشاركتها بهذه الندوة للاستماع حول المنح التى تقدمها الهيئة من خلال مبادرة الكليات المجتمعية بعدة مجالات منها مجالات الزراعة، الهندسة التطبيقية ، التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة ، إدارة وريادة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الأبداعى والاعلام ، بالولايات المتحدة الأمريكية وتشمل كافة التكاليف والنفقات .

ودعت " المهندسة شيماء الصديق " شباب محافظة دمياط بالتقديم خلال الفترة التى حددتها الهيئة للالتحاق بالمبادرة ، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى هيئة فولبرايت على هذا التعاون ، وتوجهت بخالص التحية إلى جامعتى دمياط وحورس على حرصهما المشاركة بتلك الندوة لتعزيز مشاركات الطلاب بالمبادرة.

وخلال الندوة القى رامز جرجس بهيئة فولبرايت تضمنت التعريف بمبادرات الهيئة وإجراءات التقديم بها.