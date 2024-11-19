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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: تلقينا 6 آلاف طلب لترخيص المحال العامة

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إنه جرى تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 20 أكتوبر الماضي 6023 طلبا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية.

وناشد “مرزوق” أصحاب المحال التجارية بسرعة تقديم ملفات الترخيص وتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحملات، من أجل تفعيل القانون وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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