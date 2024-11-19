وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.

وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المسار الديمقراطي بمصر، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للاستقلالية والشفافية في إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.