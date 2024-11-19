«أبو ظبي الإسلامي- مصر»: مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي خلال 2025

أكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر (ADIB-Egypt)، أن المصرف يولي أهمية كبرى للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، باعتباره حدثًا محوريًا في مجال التكنولوجيا بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكشف “علي” عن خطة المصرف لاستثمار نحو مليار جنيه في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي بحلول عام 2025، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية منفصلة لتعزيز الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال مشاركة المصرف في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض، التي انعقدت في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، تحت شعار "The Next Wave"، والذي ركز على استكشاف أحدث التقنيات المستقبلية في مختلف القطاعات.

جناح المصرف.. الابتكار والتكنولوجيا

شهد جناح مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر تصميمًا عصريًا يستقبل من خلاله زوّار المعرض من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، حيث قدّم المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المنتجات التطور الملحوظ الذي حققه المصرف في مجال التحول الرقمي، والذي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيته المستقبلية.

شركات تابعة وخدمات متكاملة

شارك المصرف أيضًا عبر شركاته التابعة، حيث استعرضت شركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" تطبيقها الرقمي "تكّة"، الذي يُعد أول تطبيق للتمويل الاستهلاكي متوافق مع الشريعة الإسلامية في مصر.

كما شاركت شركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر" (أرزاق) في المعرض، حيث وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركتي "ضامن" و"Opay" للمدفوعات الإلكترونية، وتهدف الشراكة إلى تسهيل عملية تحصيل أقساط التمويلات لعملاء أرزاق عبر شبكة واسعة من نقاط الخدمة المنتشرة في جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي.

تواجد واسع واهتمام بالتكنولوجيا

استقطب المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في تعزيز الخدمات المصرفية والاقتصادية. من خلال هذه المشاركة القوية، يواصل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ترسيخ مكانته كمساهم رئيسي في مسيرة التحول الرقمي بالسوق المصري.