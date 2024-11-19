تنزانيا تهزم غينيا وتخطف بطاقة التأهل إلى أمم أفريقيا 2025

نجح منتخب تنزانيا في خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد فوزه الثمين على غينيا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بنجامين مكابا الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

قدم منتخب تنزانيا أداءً قويًا طوال المباراة، حيث أظهر لاعبوه عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تقام العام المقبل في المغرب.

وتمكن المنتخب التنزاني من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، واستغل الفرصة التي سنحت له لتسجيل هدف الفوز.

مباراة تنزانيا ضد غينيا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سيمون مسوفا في الدقيقة 61 من عمر المباراة، ليهدي منتخب تنزانيا فوزًا ثمينًا على غينيا.

وبهذا الفوز، خطف منتخب تنزانيا بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 من غينيا، ليرافق الكونغو الديمقراطية من المجموعة الثامنة من التصفيات.

وبتلك النتيجة، حل منتخب تنزانيا في وصافة المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وبذلك، يتبقى مقعدان في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، من المجموعتين الثالثة والتاسعة.