سفير الصومال يبحث مع نظيره الجزائري دعم التواجد العربي والأفريقي في مجلس الأمن

الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 06:41 م

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير محمد سفيان براح سفير جمهورية الجزائر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر السفارة الصومالية بالقاهرة.

وقال السفير الصومالي في تصريح له، ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على رفع مستوى التعاون بين الدول العربية.

وأضاف أن اللقاء تطرق ايضا إلى التعاون المشترك ودعم التواجد العربي والأفريقي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تشغل الجزائر حاليًا كعضو غير دائم فيمجلس الأمن للفترة 2024-2025، فيما تبدأ الصومال عضويتها في مجلس الأمن لمدةعامين تبدأ من أول يناير عام 2025.





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