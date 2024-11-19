وزير الكهرباء يكرم عددًا من رموز وعلماء الطاقة النووية في الاحتفال بالعيد السنوي

حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على اصطحاب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، خلال تكريم العلماء والرموز فى مجال الطاقة النووية.

حيث حرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الاحتفال بالعيد السنوى الرابع للطاقة النووية، على تكريم عدد من رموز وعلماء الطاقة النووية فى مصر، وذلك تقديرا لجهودهم فى البرنامج النووي المصرى السلمي منذ انطلاقه.

وهؤلاء العلماء هم:

الأستاذ الدكتور/ كمال الدين أحمد عفت

-كان أول رئيس تنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

تولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية خلال المدة من ١٩٧٦/٦/١٢ وحتى ١٩٧٧/٧/٤ .

تولى منصب رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال المدة من ١٩٧٧/٧/٥ وحتى .١٩٨٥/٥/٣١

- بعد إحالته للمعاش، ونتيجة لخبراته فى المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية، تم تعينه مستشارا فنيا لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال المدة من ١٩٨٥/٦/١ وحتى ١٩٩٠/٥/٣١.

الدكتور مهندس حسن محمود حسنين طه

دكتوراه في الهندسة الكهربائية واستشاري توزيع الطاقة الكهربائية.

شغل منصب وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

رئيس اللجنة التوجيهية المكلفة بإدارة ملف إنشاء وتشغيل المحطة النووية المصرية لتوليد الكهرباء، ومقرر لجنة تنسيق ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

رئيس لجنة إجراء المفاوضات والمناقشات مع ممثلي الدول المصدرة للمحطات النووية.

رئيس لجنة الاتفاقيات التي تتعلق بالأمن والأمان النووي.

رئيس لجنة إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

رئيس لجنة خطة التأمين الشاملة ومنظومة الحماية المادية لموقع المحطة النووية بالضبعة.

حصل على شهادة تقدير من الأستاذ الدكتور/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رئاسة اللجنة التوجيهية المكلفة بإدارة ملف إنشاء وتشغيل المحطة النووية المصرية لتوليد الكهرباء.

يرأس حالياً الشعبة القومية للهيئة الكهربائية الفنية الدولية (IEC).



الدكتور مهندس / عبد الحميد عباس الدسوقى

بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية، بتقدير عام جيد جداً كلية الهندسة جامعة المنصورة - ۱۹۷۸

دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية البيئية الجدوى البيئية للمحطات النووية) جامعة عين شمس ۲۰۰۷

شارك سيادته كعضو في لجنة وضع المواصفات والتحليل الفني والمالي للمناقصة العالمية لبناء المحطة النووية المصرية الأولى عام ۱۹۸۳.

شارك سيادته كعضو في اللجنة التوجيهية والمركزية للتفاوض مع الجانب الروسي لبناء المحطة النووية بالضبعة عامي ۲۰۱۵، ۲۰۱۶

رئس سيادته مجموعات العمل الفنية والمالية للتفاوض مع الجانب الروسي في عقد EPC

رئس سيادته مجموعة العمل للتفاوض في النواحي الفنية والمالية بعقد إدارة الوقود المستنفد مع الجانب الروسي.

شغل سيادته العديد من الوظائف داخل هيئة المحطات النووية من بداية تعينه بالهيئة عام ۱۹۸۰ حتى وصل إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للدراسات والبحوث والتطوير.

يعمل حاليا مساعد الرئيس مجلس الإدارة للمشروعات والدراسات

الدكتور مهندس/ عبد الحميد عباس الدسوقى

بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية، بتقدير عام جيد جداً كلية الهندسة جامعة المنصورة - ۱۹۷۸

دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية البيئية الجدوى البيئية للمحطات النووية) جامعة عين شمس ۲۰۰۷

شارك كعضو في لجنة وضع المواصفات والتحليل الفني والمالي للمناقصة العالمية لبناء المحطة النووية المصرية الأولى عام ۱۹۸۳.

ترأس مجموعات العمل الفنية والمالية للتفاوض مع الجانب الروسي في عقد EPC.

ترأس مجموعة العمل للتفاوض في النواحي الفنية والمالية بعقد إدارة الوقود المستنفد مع الجانب الروسي.

شغل العديد من الوظائف داخل هيئة المحطات النووية من بداية تعينه بالهيئة عام ۱۹۸۰ حتى وصل إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للدراسات والبحوث والتطوير.

يعمل حاليا مساعد رئيس مجلس الإدارة للمشروعات والدراسات.