منتخب فلسطين يحصد نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا

خطف منتخب فلسطين نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، بالتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية، غياب المهاجم عمر فرج، لاعب الزمالك، والذي اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء، كما غاب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي بسبب الإصابة.

منتخب فلسطين يقدم أداء رائعًا في تصفيات آسيا

افتتح منتخب فلسطين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب زيد قنبر الذي استغل كرة مرتدة من دفاع الخصم ليسددها بنجاح في شباك الحارس الكوري الجنوبي.

ورد منتخب كوريا الجنوبية سريعًا على نظيره الفلسطيني بهدف التعادل في الدقيقة 16 عن طريق نجمه سون هيونج مين، الذي استغل خطأ دفاعي في صفوف الفدائي.

وبذلك، تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، في المباراتين اللتان جمعت بينهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا التعادل، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما ظل منتخب كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.