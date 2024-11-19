التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة مصر وبوتسوانا

انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

أحرز هدف الفراعنة اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه أمام بتسوانا في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

مصطفى شوبير

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

محمد ربيعة

محمد حمدي

مروان عطية

ناصر ماهر

محمود حسن تريزيجيه

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

مصطفى محمد