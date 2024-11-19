أكرم حسني يغني "يا خراشي" مع فريق عمل مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

روج الفنان أكرم حسني، لأغنيته الجديدة "يا خراشي" التي طرحها منذ ساعات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

ونشر أكرم حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يرقص مع أبطال وفريق عمل مسرحية "ألف تيتة وتيتة" المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث ظهر عدد من نجوم المسرحية وهم يرقصون على أنغام الأغنية وهم بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ميرنا جميل، بدرية طلبة، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وعلق أكرم حسني على الفيديو: ""دلوقتي على قناة اليوتيوب وكل منصات المزيكا، وممكن تشوفوها لايف في مسرحية ألف تيته وتيته على مسرح محمد العلي الرياض من 21 ل 25 نوفمبر.

ياخراشي من كلمات أكرم حسني وألحان كريم عاشور وتوزيع احمد وحيد كينج.