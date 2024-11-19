عودة مرتقبة لمحترف زد «موتوموسي» بعد تعافيه من الإصابة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة مجدي عبد العاطي، عن اقتراب عودة اللاعب الكونغولي بيتر موتوموسي إلى صفوف الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

ومن المتوقع، أن يشارك موتوموسي في مباراة زد أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، بعد أن غاب عن مباراتي الجونة والأهلي بسبب الإصابة.

موتوموسي يغيب عن زد أمام مودرن سبورت

ويغيب موتوموسي عن مباراة زد ضد مودرن سبورت المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز؛ وذلك حتى يصبح في جاهزية كاملة للمشاركة في المباريات.

وكان موتوموسي تعرض لإصابة عضلية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مما اضطره للخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الفني والطبي لفريق زد برنامجًا تأهيليًا خاصًا لـ موتوموسي، وذلك بهدف ضمان عودته بشكل تدريجي وسليم، وتجنب تكرار الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن موتوموسي استجاب بشكل جيد للعلاج، وأنه أصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

وتعزز عودة بيتر موتوموسي من قوة خط وسط فريق زد، حيث يعتبر اللاعب أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل مجدي عبد العاطي، لما يتميز به اللاعب الكونغولي بقدرات فنية وبدنية.

وخاض فريق زد مباراتين حتى الآن في الدوري الممتاز، حيث تعادل سلبيًا مع الجونة وخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي.