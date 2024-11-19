وزير الكهرباء: ملتزمون بالجدول الزمني المحدد لتشغيل المفاعل النووي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ملتزمة بالجدول الزمني المحدد لتشغيل المفاعل النووي المصرى الاول فى موعده 2028، مشيرا إلى أن العالم بأجمعه سيشهد احتفال مصر بهذا الحدث التاريخى.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي في العيد السنوى الرابع للطاقه النووية وأكد أن تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هى تكنولوجيا حديثة على المجتمع المصري ولكن الشعب المصري يثبت دائما قوته و قدرته على فعل المستحيل.

واضاف أن تكنولوجيا الطاقة النووية هى جزء من استراتيجية مصر 2040 ، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية تتمتع بالقوة التى تجعلها قادرة على استيعاب احدث انواع التكنولوجيا الحديثة.

وعرضت هيئة المحطات النووية خلال الاحتفال بالعيد النووى الرابع مشاهد بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الربعة.

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن العيد النووى الرابع له طبيعة خاصة لأنه توافق مع بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة.

هذا وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية

جاء ذلك خلال احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ، بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية الذى شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و أحمد كوجك وزير المالية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، وجيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت .

كما شارك بالحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية ولفيف من قيادات وزارة الكهرباء

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، استقبل يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.

وقد أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل من دولة روسيا الاتحادية مساء يوم 28 أكتوبر من ميناء (نوفوروسيسك)، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.