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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: انتظام العمل بمركز الغسيل الكلوي ببنبان

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
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استجاب  اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  لشكوى أهالى قرية بنبان بشأن مركز الغسيل الكلوى ، حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بإنتظام العمل بمركز الغسيل الكلوى ببنبان لتقديم الخدمات العلاجية والطبية بواسطة 8 ماكينات للمواطنين المترددين عليه بإجمالى 21 حالة .

وأكد على أن يتم تنفيذ إجراءات نقل التبيعية بين المديرية والهيئة إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بسهولة متكاملة، على أن يكون الإشراف الفنى والإدارى لمستشفى دراو المركزى ، لحين الانتهاء من الإجراءات .

وسيستمر مركز الغسيل الكلوى فى موقعه بقرية ببنبان بغرب النيل ، مع توفير المستلزمات الخاصة به ليؤدى خدماته للحالات المترددة عليه بالشكل المطلوب .

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