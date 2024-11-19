محافظ أسوان: انتظام العمل بمركز الغسيل الكلوي ببنبان

استجاب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكوى أهالى قرية بنبان بشأن مركز الغسيل الكلوى ، حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بإنتظام العمل بمركز الغسيل الكلوى ببنبان لتقديم الخدمات العلاجية والطبية بواسطة 8 ماكينات للمواطنين المترددين عليه بإجمالى 21 حالة .

وأكد على أن يتم تنفيذ إجراءات نقل التبيعية بين المديرية والهيئة إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بسهولة متكاملة، على أن يكون الإشراف الفنى والإدارى لمستشفى دراو المركزى ، لحين الانتهاء من الإجراءات .

وسيستمر مركز الغسيل الكلوى فى موقعه بقرية ببنبان بغرب النيل ، مع توفير المستلزمات الخاصة به ليؤدى خدماته للحالات المترددة عليه بالشكل المطلوب .