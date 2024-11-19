ترزيجيه يتعادل للفراعنة في شباك بوتسونا بتصفيات أمم إفريقيا

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك بوتسوانا في المباراة الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أحرز الهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة ال 15 من عمر المباراة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه أمام بتسوانا في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

مصطفى شوبير

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

محمد ربيعة

محمد حمدي

مروان عطية

ناصر ماهر

محمود حسن تريزيجيه

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

مصطفى محمد