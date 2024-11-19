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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشدد باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
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عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 6 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيًا ووحدة صحية .

جاء ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير القادم ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، علاوة على مديرى الصحة وفرع الرعاية الصحية ، والقيادات التنفيذية المختصة ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة العالية بشكل منتظم وفقاً لآلية محكمة لهذه المرحلة الانتقالية ، وعدم تأثر تقديم الخدمات مطلقاً بإجراءات نقل التبعية ، فضلاً عن إنتظام تشغيل مراكز الغسيل الكلوى فى التوقيتات المحددة لها ، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بها على الوجه الأكمل . 

ووجه إلى أهمية أن تتم إجراءات نقل التبعية بين مديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بسلاسة كاملة وتسخير كافة الأمكانيات لتحقيق ذلك بشكل آمن .

وقدم المحافظ شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الدعم المتواصل الذى تم ويتم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

مؤكداً على أنه أثناء الجولات الميدانية المتتالية بالمراكز والمدن لمس بنفسه ما أحدثته هذه المنظومة من تغييراً جذرياً فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته الصروح الطبية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة  .

- منظومة التأمين الصحي الشامل - مديرية الصحة أخبار محافظة أسوان