سوهاج تعلن خطة عمل لوضع المحافظة على الخريطة السياحية

نظمت محافظة سوهاج، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة لجنة الخريطة السياحية للمحافظة، وذلك بحضور عدد من شركات السياحة والطيران، وتم عرض أعمال اللجنة وإمكانات سوهاج السياحية والأثرية، وخطة وضعها على برامج الزيارات السياحية الدولية، وذلك بحضور الدكتور جمال الحداد مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

واستعرض اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أهم مميزات المحافظة السياحية، والمواقع الأثرية والتي تضمنتها الخطة التي وضعتها لجنة الخريطة السياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي نائب الوزير، مضيفا: "نؤمن أن سوهاج هى عاصمة الصعيد وحاضنة التاريخ، فهي تمتلك حضارة تمتد عبر آلاف السنوات من الفرعونية والبطلمية وحتى الدينية، ونعمل جميعا بكل جهد لوضعها في المكانة اللائقة بها وبحضارتها، ويسرني أن أعلن اليوم عن انطلاق تنفيذ خطة وضع سوهاج على الخريطة السياحية لمصر بمقوماتها الفريدة بتكاتف أبنائها".

وقال جمال الحداد في كلمته، إن سوهاج ستكون مقصدًا هامًا للسياحة الثقافية بما تحويه من كنوز أثرية فضلا عن اهتمام القيادة السياسية وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح متحف سوهاج القومي في 2018، خاصة وأنها تتمتع بكل المميزات المطلوبة للمقصد السياحي، فمن حيث النقل هناك شبكات الطرق والمحاور الجديدة التي تربط سوهاج بالأقاليم السياحية الأخرى فضلا عن مطارها الدولي والنقل الجوي والذي يعد من أهم القنوات في تاريخ الحضارة البشرية.

وتابع الحداد: "وفيما يخص الإقامة، فإن سوهاج لديها طاقة فندقية ليست بالقليلة من فنادق عائمة وثابتة وجاري منح تسهيلات استثمارية لزيادة الطاقة الفندقية لتتناسب وإمكاناتها السياحية والاثرية ووفقًا لمعايير وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما تحتوي سوهاج على تراث تاريخي فريد ومتنوع والذي يمنحها ميزة تنافسية بين الأقاليم السياحية الأخرى".