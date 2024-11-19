مدرب غزل المحلة يدرس الجونة بمباراة المصري

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية في تجهيز الفريق قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

يستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة، في مباراة مقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حينما يحل زعيم الفلاحين ضيفًا على الفريق الساحلي على ملعب استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مدرب غزل المحلة يشاهد مباراة الجونة أمام المصري

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، أن أحمد عيد عبد الملك وجه الجهاز المعاون لدراسة وتحليل أداء فريق الجونة في مباراته الأخيرة أمام المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويهدف أحمد عيد من مباراة الجونة والمصري، التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري، إلى استخلاص أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الساحلي والعمل على استغلالها في المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين.

وأكد المصدر أن أحمد عيد عبد الملك يعتزم إقامة معسكر مغلق لفريق غزل المحلة، وذلك قبل مواجهة الجونة.

وكان غزل المحلة بدأ مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل السلبي أمام الإسماعيلي، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.