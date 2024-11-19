إصابة تلميذتين إثر سقوط شباك الفصل بمدرسة في أسوان الجديدة

أصيبت تلميذتان من أطفال المدرسة الابتدائية بمدينة أسوان الجديدة، نتيجة سقوط شباك الفصل عليهما خلال اليوم الدراسى، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض تلميذتين بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم، بمدينة أسوان الجديدة، للإصابة نتيجة سقوط جسم "شباك" داخل الفصل، خلال اليوم الدراسى.

أسماء التلميذتين

وتبين أن التلميذتين هما: "مريم محمد عبد المجيد، 9 سنوات، جرح قطعى بالرأس طوله 1 سم، تغريد محمد عبد العظيم، 9 سنوات، كدمات بالرأس"، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة للاطمئنان عليهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.