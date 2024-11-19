انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمنيا

انطلقت في محافظة المنيا الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المزارعين والمربين والحماية من الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ على مستوى جميع مراكز المحافظة فى الفترة من السبت نوفمبر الحالى ولمدة شهر من خلال لجان متخصصة ومقار الإدارات البيطرية المنتشرة بالمراكز.

وأشار إلى أن فرق التحصين تعمل بكفاءة لضمان وصول الخدمة إلى كافة المربين في القرى والنجوع، مناشدا على أهمية تعاون الأهالي مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية الثروة الحيوانية.

وجه رئيس المدينة عامر طه بتقديم الدعم الكامل لإنجاح الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

