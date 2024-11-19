انسحاب ناشئات شباب الجزيرة أمام الأهلي بعد الخسارة 11/0

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006، بقيادة اكرامي فرج المدير الفني للفريق ، فوزًا كبيرًا للغاية على مضيفه فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١١-٠، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وشهدت المباراة انسحاب فريق مركز شباب الجزيرة في الدقيقة ٢٨ من عمر الشوط الثاني، لتطلق حكمة المباراة صافرة النهاية بفوز الأهلي بنتيجة ١١-٠.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: وفاء ربيع، شهد حمدي، منة الله أحمد، بسملة رضا، جنى حسين، ليلى سامي، ملك ماهر، أشرقت عادل، هاجر ماجد، مريم جمال، مريم خميس.

وسجل للأهلي مريم جمال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول ثم أضافت أشرقت عادل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة السادسة والثامنة.

وفي الدقيقة ١٦ أحرزت جنى حسين الهدف الرابع، وواصل الفريق أهدافه عن طريق مريم خميس وملك ماهر في الدقيقتين ٣٥ و٤٠ من عمر الشوط الذي شهد في دقيقته الأخيرة تسجيل ماريل ثابت الهدف السابع.

وفي الشوط الثاني، نجحت شهد حمدي في تسجيل ثامن الأهداف في الدقيقة ٥٨، وعادت ملك ماهر للتهديف من جديد في الدقيقة ٦٤ لتسجل التاسع للأهلي، وجاء الهدف العاشر بواسطة ماريل ثابت في الدقيقة ٦٨، واختتمت أشرقت عادل الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة ٧٢، والتي شهدت انسحاب فريق مركز شباب الجزيرة ليفوز الأهلي بالمباراة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًِّا، وأميرة جبر مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.