إزالة 7 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا صباح اليوم الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة 24 لإزالة التعديات بتأمين من قوات الشرطة المصرية.

وأفاد رئيس المدينة أنه تم إزالة ٧حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1485 م بقرى البرجاية تلة ودمشير للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

ورافق رئيس المدينة على ظريف ، الحسينى شادى نواب رئيس المدينة ، وعمرو ابو المكارم ، واشرف فرغلى، ومحمد جابر رؤساء القرى تلة والبرجاية ودمشير، ورضا على خلف مدير إدارة حصر التعديات وجهات الولاية.