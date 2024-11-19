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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الاتصالات يطلق برنامجًا لدعم 60 شركة ناشئة بصعيد مصر

إطلاق برنامج لرعاية
إطلاق برنامج لرعاية الشباب المبدع وتعزيز بيئة الابتكار
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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"بمحافظة أسوان، فعاليات إطلاق برنامج لرعاية الشباب المبدع وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في صعيد مصر  والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Plug and Play، الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛  حيث يستهدف البرنامج تقديم دعم شامل لـ ٦٠ شركة تكنولوجية ناشئة في محافظات الصعيد من خلال ٥ معسكرات بما يتضمنه من التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد التقني، وربطها بشبكات الاستثمار العالمية، مما يعزز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار وإعدادها للتوسع والنمو، لتصبح قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ البرنامج بين إيتيدا

كما عقد الدكتور عمرو طلعت جلسة دائرة مستديرة مع مجموعة من رواد الأعمال من أصحاب وممثلي الشركات التكنولوجية الناشئة المشاركة بالبرنامج من مختلف محافظات الصعيد.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع عدد من مستفيدي وخريجي برامج مركز إبداع مصر الرقمية أسوان.

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