محافظ البحيرة تفاجئ جمعية صلاح الدين التعاونية الزراعية ببدر

فاجأت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة جمعية صلاح الدين التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بقرية صلاح الدين بمركز بدر.

حيث تابعت محافظ البحيرة سجلات الحيازات الزراعية وبيانات صرف الأسمدة والمبيدات ومحاضر المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية وكذا سجلات التعديات ومحاضر الإزالة فى المهد.

ووجهت مديرية الزراعة بمراجعة كافة السجلات وتشكيل لجنة على الفور لفحص كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالجمعية لضمان الالتزام باللوائح والقوانين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم في عمليات صرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج مع تكثيف الدور الإرشادي لتوعيتهم.